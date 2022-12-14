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مخزونات الخام الأميركية مناسبة
مخزونات الخام الأميركية
نفط وغاز

ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من 10 ملايين برميل في أسبوع

معدل تشغيل مصافي الخام زاد 3.3% في الأسبوع الماضي

دبي - العربية.نت
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الخام 10.2 مليون برميل الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر/كانون الأول إلى 424.1 مليون برميل، في ارتفاع كبير عن توقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 3.6 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 426 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

وأفادت الإدارة بأن معدل تشغيل مصافي الخام زاد 3.3% في ذلك الأسبوع.

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وفيما يتعلق بمخزونات البنزين، قالت الإدارة إنها زادت 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 223.6 مليون، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادة 2.7 مليون برميل فقط.

كما أفادت بيانات الإدارة بأن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 1.4 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 120.2 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادتها 2.5 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت الأسبوع الماضي بواقع 31 ألف برميل يوميا.

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