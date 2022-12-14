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مخزونات نفط أميركية
مخزونات نفط أميركية.
نفط وغاز

ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو 7.8 مليون برميل في أسبوع

مع زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير

نيويورك - رويتر
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ذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأميركي، يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي، كما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت المصادر إن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر.

وزادت مخزونات البنزين بنحو 900 ألف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.4 مليون برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

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وتراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، حيث نزلت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أي 0.5%، إلى 80.3 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، أي 0.4%، إلى 75.09 دولار بحلول الساعة 01:28 بتوقيت غرينتش، لتفقد مكاسب بنسبة 3% حققتها في الجلسة السابقة.

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