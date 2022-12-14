وكالة الطاقة الدولية: حصيلة بيع النفط الروسي تنخفض إلى 15.8 مليار دولار في نوفمبر

أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية ارتفاع صادرات روسيا من النفط في نوفمبر، قبيل فرض مجموعة السبع وأوروبا سقفا على الخام الروسي المنقول بحرا في الخامس من ديسمبر الحالي.

وأوضحت وكالة الطاقة أنه على الرغم من ارتفاع صادرات موسكو من النفط في نوفمبر الماضي، فإن عائداتها تراجعت بـ700 مليون دولار نتيجة لانخفاض الأسعار والخصومات التي قدمتها موسكو على نفطها.

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وأشارت الوزارة إلى جني روسيا حوالي 15.8 مليار دولار من مبيعات النفط الشهر الماضي، فيما ارتفعت صادرات روسيا من النفط الخام إلى 8.1 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، رفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب على النفط في 2023 إلى زيادة بمقدار 1.7 مليون إلى 101.6 مليون برميل يوميا.

وأمس، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في توقعاتها لعام 2023 إن الطلب على النفط سينمو بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا على مدى العام المقبل ليسجل 101.8 مليون برميل يوميا مع زيادة محتملة من الصين.