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بئر نفط في روسيا (رويترز)
بئر نفط في روسيا (رويترز)
اقتصاد روسيا

الكرملين: بوتين سيحدد رد روسيا على وضع سقف لسعر النفط خلال أيام

دبي - العربية.نت
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قال الكرملين اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم توقيع مرسوم خلال أيام يحدد فيه رد روسيا على فرض الغرب لسقف على سعر صادرات النفط الروسية.

كانت وكالة تاس للأنباء قدذكرت أن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، قال إن لدى بلاده ثلاثة خيارات محتملة للرد على سقف سعر النفط الروسي الذي فرضه الغرب.

وفيما لم يحدد ماهية تلك الخيارات، قال إن موسكو تعد مرسوماً رئاسياً بشأن ردها.

وقبل أسبوع؛ قال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا تبحث خيارات مختلفة للرد على وضع سقف لسعر النفط الروسي.

وبدأ يوم في 5 ديسمبر 2022، سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحرا مع محاولة الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بهذا الإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

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