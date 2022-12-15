نفط وغاز
المجر تبدأ محادثات بشأن استيراد النفط والغاز من سلطنة عمان
فيما تجري محادثات مماثلة مع قطر
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قال وزير خارجية المجر بيتر زيجارتو، اليوم الخميس، إن بلاده بدأت محادثات بشأن استيراد النفط والغاز الطبيعي من سلطنة عمان.
جاء التصريح خلال إفادة بثها على صفحته على فيسبوك بعد أن التقى نظيره العماني في بودابست.
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وأعلن زيجارتو أمس الأربعاء أن المجر وقطر اتفقتا على أن شركتيهما الحكوميتين ستبدآن محادثات بشأن شراء المجر الغاز الطبيعي المسال من قطر.
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