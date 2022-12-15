مسؤول: رقم قياسي لصادرات الجزائر من الغاز الطبيعي في 2022
عند 56 مليار متر مكعب
حققت الجزائر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي خلال 2022. حسب ما كشفه المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم.
وقال ميلود مجلد للقناة الأولى إن "الجزائر حققت رقما قياسيا من حيث ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي خلال 2022 يقدر بحوالي 56 مليار متر مكعب، وأن هذه الكمية مرشحة للارتفاع".
وأشار المسؤول إلى أنّ "رقم الأعمال هو الآخر ارتفع نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الطلب المتزايد على هذه المادة الذي ولدته الأزمة الروسية الأوكرانية"، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.
من جهة أخرى، أكد أن سياسة الطاقة في الجزائر تتمثل في تلبية الطلب الداخلي الذي يعرف خلال العشرية الأخيرة تزايدا مستمرا ما بين 3 إلى 4%. وفي تزويد الأسواق العالمية بهذه الطاقة الحيوية.
وأضاف أن "الجزائر وفت بالتزاماتها تجاه كل الزبائن، خاصة فيما يخص بتزويدهم بالغاز الطبيعي وفق العقود طويلة ومتوسطة المدى التي أبرمت".
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