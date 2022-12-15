اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
موظف يعمل في خطا غاز متجه من إيطاليا إلى الجزائر
منشأة غاز في الجزائر
نفط وغاز

مسؤول: رقم قياسي لصادرات الجزائر من الغاز الطبيعي في 2022

عند 56 مليار متر مكعب

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حققت الجزائر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي خلال 2022. حسب ما كشفه المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم.

وقال ميلود مجلد للقناة الأولى إن "الجزائر حققت رقما قياسيا من حيث ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي خلال 2022 يقدر بحوالي 56 مليار متر مكعب، وأن هذه الكمية مرشحة للارتفاع".

وأشار المسؤول إلى أنّ "رقم الأعمال هو الآخر ارتفع نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الطلب المتزايد على هذه المادة الذي ولدته الأزمة الروسية الأوكرانية"، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.

من جهة أخرى، أكد أن سياسة الطاقة في الجزائر تتمثل في تلبية الطلب الداخلي الذي يعرف خلال العشرية الأخيرة تزايدا مستمرا ما بين 3 إلى 4%. وفي تزويد الأسواق العالمية بهذه الطاقة الحيوية.

وأضاف أن "الجزائر وفت بالتزاماتها تجاه كل الزبائن، خاصة فيما يخص بتزويدهم بالغاز الطبيعي وفق العقود طويلة ومتوسطة المدى التي أبرمت".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
غرق مركب لاجئين في بحر المانش يعيد التوتر لعلاقات باريس ولندن غرق مركب لاجئين في بحر المانش يعيد التوتر لعلاقات باريس ولندن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط