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أسعار النفط

أسعار النفط تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 7%

بعد سلسلة من التوقعات الإيجابية للطلب

دبي - العربية.نت
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صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، بعد تراجع بنسبة 2% في الجلسة السابقة في أعقاب رفع بنوك مركزية لأسعار الفائدة، وتتجه صوب إنهاء معاملات الأسبوع على ارتفاع بعد سلسلة من التوقعات الإيجابية للطلب على النفط.

وبحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.4% إلى 81.57 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.3% إلى 76.36 دولار للبرميل.

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ويتجه الخامان صوب إنهاء الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 7%، وفقا لـ"رويترز".

وتلقت السوق دعما هذا الأسبوع من توقعات وكالة الطاقة الدولية بخصوص تعافي الطلب الصيني في العام المقبل بعد انكماشه في عام 2022 إلى 400 ألف برميل يوميا.

ورفعت الوكالة توقعاتها بنمو الطلب على النفط في عام 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، يوم الثلاثاء، التزامها بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي بمقدار 2.55 مليون برميل يوميا هذا العام و2.25 مليون برميل يوميا في 2023 بعد تخفيضات متعددة، قائلة إنه على الرغم من أن التباطؤ الاقتصادي "واضح تماما"، فإن هناك ارتفاعا محتملا نابعا من أمور من بينها تخفيف سياسة "صفر كوفيد" في الصين.

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