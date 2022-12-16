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نفط هيليوم قطر
منشأة نفط في قطر.
نفط وغاز

"قطر للطاقة" تبيع خام الشاهين تحميل فبراير بأقل علاوة سعرية في 20 شهراً

مصدران: شل وكوزمو وسينوكيم وإكسون موبيل المشترون المحتملون

سنغافورة - رويترز 
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ذكر مصدران تجاريان، اليوم الجمعة، أن شركة قطر للطاقة، باعت خمس شحنات من خام الشاهين تحميل فبراير بعلاوات تتراوح بين 1.3 و1.5 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي في عطائها الشهري.

وهذه العلاوات هي الأدنى منذ يونيو 2021، وتأتي في أعقاب ضعف السوق هذا الشهر عندما تراجعت العلاوات الفورية لخامات الشرق الأوسط إلى أدنى مستوى في شهور بفعل مخاوف من تعثر الطلب وتخمة محتملة في المعروض.

وقال المصدران إن المشترين المحتملين، هم شل وكوزمو وسينوكيم وإكسون موبيل.

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وأضاف المصدران أنه من المرجح أن تحدد قطر للطاقة سعر العقود محددة المدة لشهر فبراير بعلاوة 1.5 دولار للبرميل بعد ترسية العطاء.

ويمثل هذا انخفاضا من 2.6 دولار للبرميل في الشهر السابق.

إلى ذلك، صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، بعد تراجع بنسبة 2% في الجلسة السابقة في أعقاب رفع بنوك مركزية لأسعار الفائدة، وتتجه صوب إنهاء معاملات الأسبوع على ارتفاع بعد سلسلة من التوقعات الإيجابية للطلب على النفط.

وبحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.4% إلى 81.57 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.3% إلى 76.36 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان صوب إنهاء الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 7%.

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