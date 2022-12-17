الخارجية الروسية: وضع قطاع الطاقة الأوروبي معقد ومتوتر

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وضع قطاع الطاقة الأوروبي معقد ومتوتر.

وأضافت الوزارة أن حزمة العقوبات الجديدة ستفاقم المشكلات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.

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وتابعت: "تعقد وضع الطاقة الأوروبية نتيجة منطقية للإجراءات أحادية الجانب".

ووافق الاتحاد الأوروبي على جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

واقترحت الذراع التنفيذية للكتلة، الأسبوع الماضي، جولة تاسعة من العقوبات على موسكو، وتضمنت القائمة السوداء ما يقرب من 200 فرد وكيان، إلى جانب استهداف ثلاثة بنوك، ووقف استثمارات التعدين، وحظر المزيد من القنوات التلفزيونية الروسية.

في مواجهة الضربات الروسية على أوكرانيا، نظر الاتحاد الأوروبي أيضاً في فرض حظر على إمداد روسيا وإيران بمحركات الطائرات بدون طيار، حيث زودت إيران روسيا بطائرات بدون طيار حملت برؤوس حربية واستخدمت في الهجمات ضد أوكرانيا.