إيران.. عمال قطاع النفط في الأهواز يعلنون الإضراب عن العمل

أعلن عمال قطاع النفط في الأهواز، اليوم السبت، عن الإضراب عن العمل بعد أن تجمعوا أمام الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وفق ما نقله تلفزيون إيران إنترناشيونال.

ودعت عدة جهات بينها جمعيات ومجالس عمالية وطلاب جامعات ومدارس من مختلف أنحاء إيران، للإضراب والاحتجاج في البلاد، اعتبارا من الاثنين القادم ولمدة ثلاثة أيام.

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وحث الداعون للإضراب على إغلاق المحال التجارية وعدم الشراء من المتاجر وعدم الذهاب إلى العمل والتظاهر في الشوارع.

وذكرت قناة إيران إنترناشيونال، أن دعوات شعبية للإضراب والاحتجاج من الخامس إلى السابع من الشهر الجاري لقيت مشاركة واسعة دعما للمحتجين