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قطر للطاقة
قطر للطاقة
نفط وغاز

تحالف يضم قطر للطاقة يفوز بامتياز أجوا مارينا النفطي بالبرازيل

التحالف قدم أفضل عرض بنسبة ربحية للنفط تبلغ 42.4%

ريو دي جانيرو - رويترز
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أظهرت بيانات نشرتها الهيئة المنظمة لقطاع النفط في البرازيل، أن شركات بتروبراس وتوتال إنرجيز وبتروناس وقطر للطاقة فازت بحقوق التنقيب في منطقة أجوا مارينا البحرية لنفط ما قبل الملح بحوض كامبوس في مزايدة.

وقالت الوكالة الوطنية للبترول إن توتال إنرجيز وبتروناس وقطر للطاقة قدمت أفضل عرض بنسبة ربحية للنفط تبلغ 42.4% قياسا إلى الحد الأدنى البالغ 13.23%.

وتفوق التحالف على عرض قدمته بتروبراس بالشراكة مع شل لكن الشركة الحكومية البرازيلية استخدمت حق الانضمام إلى الفائزين.

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وستمتلك كل من بتروبراس وتوتال إنرجيز حصة 30% من المشروع، بينما ستحصل بتروناس وقطر للطاقة على حصة 20% لكل منهما.

وسيدفع التحالف الفائز علاوة توقيع قدرها 65 مليون ريال (12.3 مليون دولار) إلى الحكومة الاتحادية.

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