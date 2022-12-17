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روسيا نفط (آيستوك)
النفط الروسي
اقتصاد روسيا

سويسرا تتبنى رسمياً سقف أسعار النفط الروسي المحدد من الاتحاد الأوروبي

وتحظر العقوبات الإضافية نقل النفط الروسي المبيع فوق سقف الأسعار

زوريخ - رويترز
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قالت الحكومة السويسرية إنها اعتمدت، الجمعة، مزيدا من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا تماشيا مع أحدث عقوبات من الاتحاد الأوروبي بشأن النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية.

وتحظر العقوبات الإضافية نقل النفط الروسي المبيع فوق سقف الأسعار الذي تم فرضه في وقت سابق هذا الشهر.

كانت الحكومة السويسرية قد قالت في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول إنها ستتبنى الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي البالغ 60 دولارا للبرميل.

ودخلت العقوبات الإضافية حيز التنفيذ مساء الجمعة.

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