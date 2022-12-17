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حقل نفط (istock)
حقل نفط
أسعار النفط

مكاسب أسبوعية لأسعار النفط.. وبرنت يسجل أكبر زيادة منذ مطلع أكتوبر

المكاسب الأسبوعية لسعر برنت قاربت 4%

دبي - العربية.نت
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هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل في جلسة الجمعة وسط اضطراب عام في الأسواق العالمية بفعل مخاوف من ركود وشيك، بعدما أشارت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية إلى أنها ستستمر في مكافحة التضخم بقوة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.17 دولار، أي 2.4%، لتبلغ 79.04 دولار للبرميل عند التسوية، فيما قاربت المكاسب الأسبوعية 4%.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.82 دولار، أي 2.4%، لتبلغ 74.29 دولار للبرميل، وسجل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة نحو 4.6%.

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وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل. ورفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس لمكافحة التضخم.

وأنهى الخامان القياسيان تعاملات الأسبوع على ارتفاع مدعومين بصعودهما في أول ثلاثة أيام منه. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر زيادة أسبوعية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول لكن تلك المكاسب جاءت بعد تكبدها أكبر خسارة أسبوعية منذ أغسطس/ آب.

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