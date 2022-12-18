أفقر دولة في أوروبا تتجه لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي
ستشتري 100 مليون متر مكعب من الغاز من الموردة المحلية إنرجوكوم هذا الشهر
قال مسؤول كبير في مولدوفا يوم أمس السبت، إن الدولة توصلت إلى اتفاق طاقة قصير الأمد من شأنه أن يساعد في إنهاء اعتماد واحدة من أفقر دول أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي.
واعتادت الجمهورية السوفيتية السابقة التي يقطنها 2.5 مليون نسمة، والتي تواجه تفاقم التضخم وسط حرب روسيا على جارتها أوكرانيا، الاعتماد بشكل كبير على الغاز الروسي.
لكن أندريه سبينو نائب رئيس الوزراء قال إن شركة الغاز الحكومية مولدوفاغاز ستشتري 100 مليون متر مكعب من الغاز من الموردة المحلية إنرجوكوم هذا الشهر. وكتب على قناته على تليغرام أن هذه ستكون المرة الأولى التي لا تستهلك فيها مولدوفا أي كمية من الغاز الذي اشترته من روسيا.
وكتب سبينو "منذ العام الماضي، وعدنا بتكوين احتياطيات وإيجاد بديل من أجل وقف الاعتماد على مصدر واحد. تمكنت من القيام بذلك".
ويجري حاليا تقديم الغاز الذي اشترته مولدوفا من شركة غازبروم الروسية العملاقة لمنطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية للكرملين على الضفة اليسرى لنهر دنيستر مقابل الكهرباء.
وتخزن إنرجوكوم الغاز في منشآت في أوكرانيا ورومانيا. ولم يتضح من أين تشتري إنرجوكوم الغاز.
ودانت مولدوفا مرارا الغزو الروسي لأوكرانيا. كما توترت العلاقات الثنائية بسبب وجود قوات حفظ سلام روسية في ترانسدنيستريا.
-
اليونان تتعهد بدعم 10% من السلة الغذائية للأسرسيحصل كل فرد على 220 يورو كحد أقصى اقتصاد
-
اتفاق الحبوب مستمر.. 4 سفن تغادر مواني أوكرانياإجمالي الحبوب والمنتجات الزراعية المصدرة من 3 موانٍ أوكرانية بلغ 14138997 طنا العرب والعالم
-
بعد إقرار قرض صندوق النقد.. سعر الدولار بالسوق الموازية في مصر يبدأ التراجعغورغييفا: بدأت الاختلالات تتراكم نتيجة ثبات سعر الصرف وارتفاع الدين العام وتأخر الإصلاح الهيكلي قصص اقتصادية