أبوظبي تختار تحالفا فرنسيا لتنفيذ المرحلة الثانية من إنارة الطرق بالتقنية الموفرة

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل اختيار تحالف فرنسي، يضم شركة "إي دي أف" وشركة "إنجي" لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع المشترك بين القطاعين العام والخاص لإضاءة الطرق في إمارة أبوظبي بتقنية "إل إي دي" ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في بيان، اليوم الاثنين، أن الدائرة وقعت اتفاقية الشراكة مع الائتلاف الفرنسي الذي تقدم بعرض مشترك تحت اسم "نجوم"، مناصفة بين الشركتين، لتنفيذ المشروع في أبوظبي.

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وتشمل المرحلة الثانية من المشروع الذي يعد جزءاً من برنامج إضاءة الطرق في أبوظبي، تمويل وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة 133.47 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة في الإمارة.

وسيسهم المشروع في توفير ما يصل إلى 2400 مليون كيلو واط/ساعة، مما يعادل خفض الاستهلاك بنسبة 74%، على امتداد فترة الامتياز للمشروع البالغة 12 عاماً.

ويعد مكتب أبوظبي للاستثمار الهيئة الحكومية المسؤولة عن إدارة وتسهيل وتطوير وطرح جميع مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، وذلك بما يتماشى مع تفويضه لدعم استثمارات القطاع الخاص في الإمارة.

وتحرص دائرة البلديات والنقل على تشجيع الاستثمار في الإمارة من خلال نسج الشراكات البناءة مع القطاع الخاص، وتسهيل إقامة المشاريع في مجال خبراتها عبر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان التكامل وتبادل المعارف.