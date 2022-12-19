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نفط السعودية
صورة تعبيرية عن النفط السعودي
نفط وغاز

ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 7.77 مليون برميل يومياً في أكتوبر

زادت بمقدار 52 ألف برميل يوميا عن سبتمبر

دبي - العربية.نت
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ذكر منتدى الطاقة الدولي نقلا عن مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، أن صادرات السعودية من النفط الخام زادت بمقدار 52 ألف برميل يوميا إلى 7.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وذلك من 7.72 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

وأشارت البيانات إلى انخفاض إنتاج السعودية من النفط الخام بنحو 0.084 مليون ب/ي إلى 10.957 مليون ب/ي في أكتوبر، على أساس شهري.

كما زاد مخزون النفط السعودي 3.887 مليون برميل إلى 148.661 مليون في أكتوبر.

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وكان منتدى الطاقة الدولي نقل عن بيانات "جودي"، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في سبتمبر بواقع 120 ألف برميل إلى 7.72 مليون برميل يوميا من 7.60 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وكشفت البيانات انخفاض إنتاج النفط السعودي بواقع 10 آلاف برميل يوميا إلى نحو 11.04 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

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