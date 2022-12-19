وزير الطاقة الجزائري: ندرس تصدير فائض الإنتاج من الكهرباء إلى أوروبا

قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، إن بلاده تدرس بجدية تصدير فائض إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى أوروبا.

وأبلغ عرقاب وكالة الأنباء الجزائرية، يوم الأحد، بأن الطاقة الإنتاجية المحلية من الكهرباء تبلغ 25 غيغاوات، تستهلك منها البلاد 17 غيغاوات في أوقات ذروة الطلب، حسبما نقلت "رويترز".

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وأكد أن مجمع سونلغاز لديه من المؤهلات ما يسمح له بولوج الأسواق العالمية، وبالأخص من حيث القدرة الانتاجية، وكذا الكفاءات البشرية التي بات اهتمامها منصبا الآن على توفير "جودة الطاقة".

وأضاف عرقاب: "نحن بصدد طرح جميع الحلول الطاقوية على شركاء الجزائر، لا سيما في أوروبا من أجل توفير الطاقة بمختلف أنواعها في السوق الأوروبية".

وتبحث الجزائر في ظل المتغيرات التي تشهدها السوق الدولية للطاقة، ع التموقع كرقم صعب في معادلة "الطاقة الكهربائية" في منطقة البحر الأبيض المتوسط والتحول إلى "مورد آمن وموثوق للكهرباء".

وتراهن الجزائر على تنويع مصادر الطاقة خاصة المتجددة، من بينها إنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة طرح يومية تبلغ 10 آلاف ميغاواط في السوق الإقليمية معتمدة على موقعها الجغرافي المتميز والقريب من أوروبا.