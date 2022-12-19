الكرملين: سقف الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز هجوم على آلية تسعير السوق

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز اعتبارا من 15 فبراير/ شباط إنما هو هجوم على آلية تحديد السوق للسعر وهو غير مقبول.

ووافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة.

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وأظهرت وثيقة تورد تفاصيل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي أن سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي سيبدأ إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو/ ميغاواط في الساعة لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الوثيقة إنه يمكن بدء الحد الأقصى من 15 فبراير/شباط فصاعدا، وفق رويترز.

وقال الرئيس الروسي أثناء زيارته إلى بيلاروسيا، اليوم الاثنين، إن موسكو ستعمل مع بيلاروسيا على تطوير مشاريع الغاز، موضحا أن روسيا أيضا مستعدة أيضا لتطوير المشاريع النووية في بيلاروسيا.

في سياق آخر، أعلن الكرملين أنه ما زال يبحث الإجراءات التي سيتخذها للرد على فرض الغرب سقف أسعار لصادرات النفط الروسية عند 60 دولارا للبرميل.

وقال الكرملين إن موسكو خططت في الأصل لنشر قرار رئاسي الأسبوع الماضي يوضح ردها، بما يشمل حظرا على بيع النفط للدول التي ستمتثل لسقف الأسعار.

وانتقد مسؤولون، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، التحرك بشدة وتعهدوا بحظر الصادرات إلى الدول التي تطبق سقف الأسعار، لكن الكرملين ذكر أن روسيا ما زالت تبحث خيارات أخرى.