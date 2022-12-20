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نفط وغاز

المفوضية الأوروبية: بحثنا مع 32 شركة مشتريات الغاز المشتركة لعام 2023

يأتي بعد يوم من تحديد سقف لأسعار الغاز

دبي - العربية.نت
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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها بحثت مع 32 شركة مشتريات الغاز المشتركة لعام 2023.

ووافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة.

وأظهرت وثيقة تورد تفاصيل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي أن سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي سيبدأ إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو/ ميغاواط في الساعة لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الوثيقة إنه يمكن بدء الحد الأقصى من 15 فبراير/شباط فصاعدا، وفق رويترز.

ويأتي الاتفاق بعد محادثات على مدى أسابيع بشأن الإجراء الطارئ، الذي أحدث انقساما في الرأي بين دول التكتل في الوقت الذي تسعى فيه إلى مواجهة أزمة الطاقة.

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