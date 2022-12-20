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نفط - دبي
نفط
أسعار النفط

تسعير خام دبي لشهر مارس بخصم 0.10 دولار للبرميل عن "العماني"

عند نفس مستوى المتوسط اليومي لأسعار التسوية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم مارس

دبي - العربية.نت
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قالت دائرة شؤون النفط في دبي، اليوم الثلاثاء، إن الإمارة تحدد سعر البيع الرسمي لخامها تحميل مارس/آذار 2023 عند نفس مستوى المتوسط اليومي لأسعار التسوية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم مارس/آذار في نهاية معاملات يناير/كانون الثاني بخصم 0.10 دولار للبرميل، وفق رويترز.

وارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات "كوفيد-19" في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أي 0.8%، لتصل إلى 80.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:24 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا، أي 0.9%، إلى 75.84 دولار للبرميل بعد أن زادت بواقع 90 سنتا في الجلسة السابقة.

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