"غولدمان ساكس": سيناريو قاتم لأزمة الطاقة بعد فرض سقف لسعر الغاز في أوروبا

حذر بنك "غولدمان ساكس" من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا وتفاقم أزمة الطاقة فيها بعد توصل الاتحاد الأوروبي أمس إلى وضع سقف لأسعار الغاز.

وقال البنك إن وضع سقف لسعر الغاز بدون ربطه بالطلب يهدد بعجز في إمدادات الغاز إلى أوروبا، وقد يجبر الحكومات على تقنين استهلاك الغاز في أسوأ السيناريوهات.

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ومن المتوقع أن يواجه مستوردو الغاز في أوروبا صعوبات تتعلق بزيادة مشترياتهم من الغاز الطبيعي المسال، كما أن مصدري الغاز قد يفضلون الأسواق الآسيوية في حال كانت الأسعار هناك أعلى من السقف المحدد في أوروبا.

كان وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي قد وافقوا يوم الاثنين، على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة.

وأظهرت وثيقة تورد تفاصيل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي أن سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي سيبدأ إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو/ ميغاواط في الساعة لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الوثيقة إنه يمكن بدء الحد الأقصى من 15 فبراير/شباط فصاعدا، وفق رويترز.