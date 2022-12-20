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عقبة أمام اتفاق أوروبا على سقف لسعر الغاز الروسي
حقل غاز
نفط وغاز

وزير الطاقة: الجزائر ترفض قرار أوروبا فرض سقف على أسعار الغاز

صادرات الجزائر من الغاز بلغت 56 مليار متر مكعب في 2022

دبي - العربية.نت
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قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، إن بلاده أبدت اليوم الثلاثاء رفضها لقرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر على أسعار الغاز، قائلا إنه خطوة أحادية قد تزعزع استقرار السوق، وفق رويترز.

وبلغت صادرات الجزائر من الغاز، والتي يذهب معظمها لأوروبا، 56 مليار متر مكعب في 2022.

ووافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة.

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وأظهرت وثيقة تورد تفاصيل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي أن سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي سيبدأ إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو/ ميغاواط في الساعة لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الوثيقة إنه يمكن بدء الحد الأقصى من 15 فبراير/شباط فصاعدا.

ويأتي الاتفاق بعد محادثات على مدى أسابيع بشأن الإجراء الطارئ، الذي أحدث انقساما في الرأي بين دول التكتل في الوقت الذي تسعى فيه إلى مواجهة أزمة الطاقة.

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