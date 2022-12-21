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روسيا نفط (آيستوك)
صورة تعبيرية عن النفط الروسي (آيستوك)
نفط وغاز

صحيفة: انخفاض صادرات النفط الروسية 11% هذا الشهر

بعد أن دخل حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ

موسكو - رويترز
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ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة لم تحدد هويتها، أن صادرات النفط الروسية تراجعت 11% في الفترة من الأول وحتى 20 ديسمبر، مقارنة بالشهر السابق، بعد أن دخل حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ.

وأضافت الصحيفة أن صادرات روسيا إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة، بما يشمل الشحنات عبر خطوط الأنابيب والمنقولة بحرا، بلغت في المجمل 560 ألف طن يوميا تقريبا خلال الفترة المذكورة.

ودخل حظر الاتحاد الأوروبي على صفقات شراء النفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر، في خطوة تقول بروكسل إنها ستخفض واردات الاتحاد من النفط الروسي بنسبة 90%. وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير كانت أوروبا تشتري نحو نصف إجمالي صادرات النفط الروسية.

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وحولت روسيا تجارتها في مجال الطاقة سريعا هذا العام صوب الشرق، وباعت كميات قياسية لدول مثل الهند والصين. ويأمل الكرملين في أن يعوض الطلب من آسيا توقف الإمدادات التقليدية من روسيا للمشترين الأوروبيين.

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