صحيفة: انخفاض صادرات النفط الروسية 11% هذا الشهر
بعد أن دخل حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ
ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة لم تحدد هويتها، أن صادرات النفط الروسية تراجعت 11% في الفترة من الأول وحتى 20 ديسمبر، مقارنة بالشهر السابق، بعد أن دخل حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ.
وأضافت الصحيفة أن صادرات روسيا إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة، بما يشمل الشحنات عبر خطوط الأنابيب والمنقولة بحرا، بلغت في المجمل 560 ألف طن يوميا تقريبا خلال الفترة المذكورة.
ودخل حظر الاتحاد الأوروبي على صفقات شراء النفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر، في خطوة تقول بروكسل إنها ستخفض واردات الاتحاد من النفط الروسي بنسبة 90%. وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير كانت أوروبا تشتري نحو نصف إجمالي صادرات النفط الروسية.
وحولت روسيا تجارتها في مجال الطاقة سريعا هذا العام صوب الشرق، وباعت كميات قياسية لدول مثل الهند والصين. ويأمل الكرملين في أن يعوض الطلب من آسيا توقف الإمدادات التقليدية من روسيا للمشترين الأوروبيين.
-
"أدنوك" تستحوذ على 24.9% في شركة "أو إم في" النمساوية من "مبادلة"تخضع الصفقة لموافقات الجهات الرقابية شركات
-
غداً.. البنك المركزي المصري أمام اختبار حاسم بشأن سعر الفائدةتوقعات بزيادة كبيرة قدرها 200 نقطة أساس لدعم الجنيه وكبح التضخم قصص اقتصادية
-
"ستاندرد آند بورز 500" يغلق على ارتفاع بعد تراجعه لـ4 جلساتالمخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لمواصلة رفع الفائدة تلقي بظلال قاتمة على الأسهم أسواق المال