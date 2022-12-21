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منصة للغاز في سواحل قبرص (أرشيفية - رويترز)
منصة للغاز في سواحل قبرص (أرشيفية - رويترز)
نفط وغاز

كشف جديد للغاز قبالة سواحل قبرص يمنح أوروبا مزيداً من الخيارات

عزز آمال القارة في الاستغناء عن الغاز الروسي

نيقوسيا، ميلانو - رويترز
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عثر كونسورتيوم يضم إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية، على المزيد من الغاز الطبيعي قبالة قبرص، مما عزز آمال أوروبا في الاستغناء عن الغاز الروسي بسهولة.

قالت الشركتان ووزارة الطاقة في قبرص اليوم الأربعاء، إن كمية تقدر بشكل مبدئي بما يتراوح بين تريليونين وثلاثة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي تم اكتشافها في بئر زيوس1 قبالة الساحل في منطقة معروفة باسم منطقة الامتياز 6.

وأشارت إيني إلى أن الكشف هو الثالث على التوالي في منطقة الامتياز تلك، ما "يؤكد النظرة المستقبلية الواعدة للمنطقة وتطويرها".

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منحت قبرص تراخيص للتنقيب في عدة مناطق امتياز تحيط بساحلها الجنوبي، وأعلنت عن أول كشف للغاز الطبيعي في 2022 لكن الكميات لم تدخل مرحلة الإنتاج بعد.

وبرنامج التنقيب والاستكشاف عن موارد الطاقة في قبرص محل نزاع مع تركيا التي احتلت الثلث الشمالي من الجزيرة في 1974، بعد انقلاب بإيعاز من اليونان.

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