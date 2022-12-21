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مخزونات نفط أميركية
مخزونات نفط أميركية
نفط وغاز

مخزونات الخام الأميركية تتراجع 3.1 مليون برميل في أسبوع

ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير

نيويورك - رويترز 
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ذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأميركي، يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت المصادر إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر.

وزادت مخزونات البنزين بنحو 4.5 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بواقع 828 ألف برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ولم تتغير أسعار النفط كثيرا، اليوم الأربعاء، إذ طغى سحب أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأميركية على المخاوف إزاء ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين أكبر مستورد للنفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أي 0.1%، إلى 80.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:04 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات، أي 0.1%، إلى 76.27 دولار.

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