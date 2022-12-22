أرامكو
اليابان وأرامكو السعودية تمددان اتفاقاً لتخزين النفط الخام في أوكيناوا
يسمح لها بتخزين نحو 1.3 مليون كيلولتر من النفط على مدى 3 سنوات
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن (جوجميك)، اليوم الخميس، إنها جددت اتفاقا مع أرامكو السعودية لتخزين النفط الخام في جزيرة أوكيناوا لثلاث سنوات أخرى.
وأضافت في بيان أنه بموجب الاتفاقية، تقوم المؤسسة بتأجير 13 خزانا في الجزيرة الواقعة جنوب غربي البر الرئيسي لشركة أرامكو، مما يسمح للشركة السعودية العملاقة بتخزين نحو 1.3 مليون كيلولتر من النفط الخام على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
مادة اعلانية
وفي مقابل توفير مساحة تخزين مجانية لأرامكو، تحصل اليابان على أولوية في المطالبة بمخزونات النفط في حالات الطوارئ. وبدأ سريان عقد إيجار الخزانات منذ عام 2010، ويتم تجديده كل ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاً
-
إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية في الولايات المتحدة اليوم.. لهذا السبب!ضربت أكثر مطارات أميركا ازدحاماً وتهدد موسم العطلات قصص اقتصادية
-
مصر للطيران تعلن تأثر رحلاتها الجوية لمطار "هيثرو" في لندنبسبب إضراب سلطات الجوازات بالمطار سياحة وسفر
-
حريق في أكبر مصنع عائم للغاز الطبيعي في العالم.. آسيا أكبر المتضررينشل تغلق مصنع الغاز الطبيعي المسال العائم والذي يورد الغاز لآسيا قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية