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وزير الطاقة يلتقي وزير التجارة الخارجية الفرنسي
جانب من لقاء وزير الطاقة ووزير التجارة الخارجية الفرنسي
طاقة

وزير الطاقة السعودي يناقش جهود المملكة مع وزير التجارة الخارجية الفرنسي

وعرض برامج الطاقة المتجددة وتقنيات الهيدروجين

دبي - العربية.نت
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عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بالرياض، اجتماعاً مع وزير التجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي الفرنسي وشؤون الفرنسيين بالخارج أوليفييه بيشت.

وجرى خلال الاجتماع عرض جهود المملكة في مختلف مجالات الطاقة، وتقنيات الطاقة النظيفة لإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية، بما في ذلك برامج الطاقة المتجددة، وتقنيات الهيدروجين، والاقتصاد الدائري للكربون، وبرامج كفاءة الطاقة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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