روسيا: توازن سوق النفط العالمية بفضل خفض إنتاج "أوبك+"

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن سوق النفط العالمية "متوازنة" حاليا بفضل قرار تحالف أوبك+ خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر الماضي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نوفاك قوله في مقابلة تلفزيونية: "نعتقد أننا لا نقوم بذلك من أجل مصلحة المنتجين فحسب، بل كذلك لمصلحة المستهلكين لضمان وضع مستقر في السوق".

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وأشار إلى أن قرار تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعددا من كبار المنتجين خارجها، أتاح تحقيق التوازن بالسوق أثناء انخفاض الطلب على النفط في فصل الشتاء، وتراجعه بسبب تداعيات فيروس كورونا لا سيما في الصين.

وأضاف: "هناك حاليا الكثير من الضبابية الناجمة عن العمليات التضخمية وزيادة أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية.. لذا نراقب الوضع بعناية شديدة".

كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أكد في وقت سابق هذا الأسبوع على عدم "تسييس" قرارات أوبك+، مشددا على أن هذا التحالف النفطي لن يتردد في التعامل مع أي وضع تشهده السوق.

وردا على الانتقادات الموجهة لقرار أوبك+ في أكتوبر الماضي بخفض الإنتاج، ذكر الوزير السعودي أن هذا القرار كان صحيحا لدعم استقرار السوق النفطية رغم وجود "تلميحات بأن وراءه دوافع سياسية وأنه قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود ويضر الدول النامية".