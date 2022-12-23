"كوزمو إنرجي" اليابانية تمدد اتفاق إنتاج نفط مع "قطر للطاقة"

قالت شركة كوزمو إنرجي هولدنجز اليابانية، اليوم الجمعة، إنها أبرمت اتفاقا جديدا مع شركة قطر للطاقة لمواصلة العمل في حقول الكركرة وتكوين-ا النفطية، بدأ سريانه بعد انقضاء أجل العقد الحالي هذا الشهر.

وتقوم شركة قطر لتطوير البترول، التي تملك كوزمو إنرجي إكسبلوريشن اند برودكشن حصة 75% منها بينما تملك شركة سوجيتز التجارية حصة 25%، بتطوير وإنتاج النفط الخام في الحقول الواقعة قبالة سواحل قطر لمدة 25 عاماً منذ إبرام العقد الحالي في 1997.

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وامتنعت ثالث أكبر شركات تكرير النفط في اليابان عن التعقيب على تفاصيل الاتفاق الجديد، لكن قطر للطاقة ذكرت في بيان منفصل أنه اتفاق مدته خمسة أعوام يعقب اتفاق مشاركة التطوير والإنتاج المبرم في ديسمبر 1997.

وبدأت الحقول الإنتاج في مارس 2006، وأنتجت منذ ذلك الحين 33.5 مليون برميل من النفط الخام وفقا لقطر للطاقة.

وقال متحدث باسم كوزمو إنرجي إن إنتاج الشركة بلغ 45157 برميل يوميا للسنة المالية المنتهية في مارس 2022.