طاقة
السعودية واليابان توقعان مذكرة تعاون في مجالات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين
تم توقيع مذكرة التعاون خلال "الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة" في مدينة الرياض
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وقعت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، مذكرة تعاون مع اليابان في مجالات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدوجين النظيف ووقود الأمونيا ومشتقاتها.
وحسب ما ذكرته وزارة الطاقة في بيان، وقع الاتفاقية كل من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونيشيمورا ياسوتوشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.
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وعقد الوزيران اليوم الاجتماع الوزاري الأول لـ"الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة" في مدينة الرياض.
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