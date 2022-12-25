اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الطاقة السعودي مع نظيره الياباني
وزير الطاقة السعودي مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أثناء توقيع الاتفاقية
طاقة

السعودية واليابان توقعان مذكرة تعاون في مجالات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين

تم توقيع مذكرة التعاون خلال "الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة" في مدينة الرياض

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وقعت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، مذكرة تعاون مع اليابان في مجالات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدوجين النظيف ووقود الأمونيا ومشتقاتها.

وحسب ما ذكرته وزارة الطاقة في بيان، وقع الاتفاقية كل من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونيشيمورا ياسوتوشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.

وعقد الوزيران اليوم الاجتماع الوزاري الأول لـ"الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة" في مدينة الرياض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو تخطط لمعاقبة الروس الذين غادروا البلاد وقت الحرب موسكو تخطط لمعاقبة الروس الذين غادروا البلاد وقت الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط