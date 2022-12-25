الكويت تصدر أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى الأسواق الأوروبية
كمية الشحنة بلغت 66 ألف طن
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الأحد، تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور والذي تم إنتاجه بمواصفات خاصة (Winter grade) تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وخصوصا في فصل الشتاء.
وقالت الشركة في بيان، إن كمية الشحنة بلغت 66 ألف طن وتم تصديرها بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية التي تعد نافذة القطاع النفطي الكويتي للتعامل مع الأسواق الخارجية.
وأوضحت أن إنتاج وقود الديزل بمواصفات خاصة تتناسب مع أجواء تلك الأسواق جاء بعد سلسلة من الدراسات والاختبارات التي أجرتها مصفاة ميناء عبدالله التابعة للشركة ونجحت على إثرها في تطوير وتحسين هذه المواصفات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وذكرت الشركة أن المصفاة قامت بتعديل العوامل التشغيلية لعدد من وحداتها التصنيعية لجعل وقود الديزل مطابقا للمواصفات القياسية العالمية لافتة إلى أن النتائج كانت مشجعة وساهمت في تمكين المصفاة من إنتاج هذاالنوع من الديزل المتوافق مع المعايير البيئية المتطورة والمتميز بجودته العالية.
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