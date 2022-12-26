ارتفاع إنتاج وقود السيارات في سلطنة عُمان 16.3% خلال نوفمبر

ارتفع إنتاج وقود السيارات في سلطنة عمان بنسبة 16.3% في شهر نوفمبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفض إجمالي منتجات المصافي 0.9% خلال نفس الفترة.

وأظهرت أحدث نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، أن إجمالي إنتاج وقود السيارات العادي "91" ارتفع بنسبة 4% في نهاية نوفمبر السابق إلى 12.673 مليون برميل، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي التي بلغت 12.185 مليون برميل.

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وسجلت مبيعات وقود السيارات العادي ارتفاعا بنسبة 47.2% إلى 11.996مليون برميل، مقارنة بـ8.146 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في المقابل انخفضت صادراته بنسبة 61.3% لتسجل 1.539 مليون برميل، وفق ما نقلته جريدة عمان.

ووفقا للإحصائيات، ارتفع إنتاج وقود سيارات الممتاز (95) بنسبة 10% في نهاية نوفمبر الماضي، إذ سجل 13.444 مليون برميل مقارنة بـ12.224 مليون برميل بالفترة المماثلة من العام الماضي، في حين تراجعت مبيعاته تراجعا طفيفا مسجلة 11.554 مليون برميل مقارنة 11.570 مليون برميل بالفترة نفسها من العام السابق، وشهدت صادراته ارتفاعا بنسبة 95.6% ليسجل 2.781 مليون برميل.

وأوضحت الإحصائيات أن إنتاج زيت الغاز (الديزل) خلال شهر نوفمبر الماضي من العام شهد انخفاضًا بنسبة 10.3% مسجلًا 29.419 مليون برميل مقارنة بـ 32.794 مليون برميل خلال الفترة المماثلة من العام السابق، في المقابل ارتفعت مبيعاته 12.4% مسجلة 13.733 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق التي بلغت 12.214 مليون برميل، وسجلت صادراته انخفاضاً بنسبة 25% لتسجل 15.256.

وارتفع إنتاج وقود الطائرات بنسبة 30.4 % في نوفمبر الماضي، إذ بلغ 7.41 مليون برميل مقارنة بـ5.39 مليون برميل للفترة المماثلة من العام السابق، كما ارتفعت مبيعاته بنسبة 102% لتسجل 2.835 مليون برميل مقارنة بـ1.402 مليون برميل للفترة المشابهة من العام الماضي، وسجلت صادراته ارتفاعا بنسبة 5.7% وبلغت 4.187 مليون برميل مقارنة بـ3.962 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.