مسؤول روسي يكشف عن خطة بديلة حال أضرت العقوبات الأوروبية بالمنتجات المكررة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة مع وكالة "تاس"، إن روسيا قد تزيد صادراتها من النفط الخام إذا أدى حظر الاتحاد الأوروبي على واردات البلاد من الوقود إلى انخفاض إنتاجية المصافي.

وأضاف نوفاك: "إذا كانت هناك مشاكل في بيع المنتجات البترولية، فإن تكرير النفط إلى حد ما يمكن استبداله بكميات إضافية من صادرات النفط". وأشار إلى أنه لا يزال هناك احتمال ألا يؤثر حظر الاتحاد الأوروبي على تكرير النفط الروسي على الإطلاق، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ويدخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات البترولية الروسية حيز التنفيذ اعتباراً من 5 فبراير، ويضاف إلى القيود المفروضة على واردات الخام منذ أوائل ديسمبر.

وقال نوفاك يوم الأحد إن روسيا ستنتج ما لا يقل عن 490 مليون إلى 500 مليون طن من النفط العام المقبل. وهذا يعادل حوالي 9.84 مليون إلى 10.04 مليون برميل يومياً، بناءً على المعدل البالغ 7.33 برميل للطن.

وفي حديث منفصل مع قناة "روسيا 24"، قال نوفاك، إن روسيا قد تنتج 535 مليون طن من النفط هذا العام.