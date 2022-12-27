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أسعار النفط

النفط يصعد بفعل مخاوف من تأثير عاصفة على الإمدادات في أميركا

وسط معاملات ضعيفة بسبب عطلة نهاية العام

طوكيو – رويترز
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صعد النفط في معاملات هزيلة، اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من تأثير عواصف شتوية في أنحاء الولايات المتحدة على اللوجيستيات وإنتاج المواد البترولية والنفط الصخري.

وبحلول الساعة 0122 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو 0.9% إلى 84.65 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 85 سنتا أو 1.1% إلى 80.41 دولار للبرميل.

وزاد خام برنت 3.6% يوم الجمعة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.7%. وسجل الخامان أكبر زيادة أسبوعية منذ أكتوبر/تشرين الأول. وكانت الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة عيد الميلاد.

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وقال كبير المحللين في فوجيتومي سيكيورتيز كازوهيكو سايتو: "مخاوف اضطراب الإمدادات بسبب العواصف الشتوية في الولايات المتحدة حفز الشراء، وإن كانت المعاملات هزيلة لأن الكثير من المشاركين في السوق في عطلة".

وضربت عاصفة ثلجية شديدة بافلو في نيويورك في يوم عيد الميلاد وتسببت في تقطع السبل براكبي السيارات وفرق الإنقاذ وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وزيادة حصيلة الوفيات الناجمة عن العواصف التي تجتاح الولايات المتحدة منذ أيام.

كما دعمت مخاوف بخصوص تخفيضات محتملة في إنتاج النفط الروسي الأسعار اليوم.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مساعد رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله يوم الجمعة إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بين 75% في مطلع 2023 ردا على فرض حد أقصى لأسعار نفطها من قبل بلدان غربية.

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