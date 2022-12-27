نفط وغاز
إمدادات الغاز الطبيعي الأميركية مقيدة بسبب موجة البرد
حثت شركات المرافق من تكساس إلى نيويورك العملاء على ترشيد استهلاك الطاقة لحماية الإمدادات
وضع القراءة
100% حجم الخط
لا تزال إمدادات الغاز الطبيعي الأميركية مقيدة، بعد تجمد الآبار والأنابيب بسبب البرودة الشديدة مع بعض التحسن الطفيف.
ويقدر أن إنتاج وقود التدفئة وتوليد الطاقة بلغ يوم أمس الاثنين 90 مليار قدم مكعبة، أي أقل بنسبة 10٪ تقريبًا من المعدل الطبيعي، وفقًا لتقديرات BloombergNEF بناءً على جداول خطوط الأنابيب المبكرة.
مادة اعلانية
وانخفض الإنتاج إلى 84.2 مليار قدم مكعبة في 24 ديسمبر، وقد شهد تحسنًا طفيفًا يوم الأحد، بينما حثت شركات المرافق من تكساس إلى مدينة نيويورك العملاء على ترشيد استهلاك الطاقة لحماية الإمدادات.
يذكر أن عاصفة ثلجية شديدة ضربت الولايات المتحدة منذ أيام.
اقرأ أيضاً
-
أسعار الذهب توسع مكاسبها مع تراجع الدولار قرب أدنى مستوى في 6 أشهرارتفع 0.4% إلى 1804.99 دولار للأونصة أسواق المال
-
مؤشر "نيكاي" يسجل أعلى مستوى في أسبوعمع صعود أسهم قطاع التجزئة أسواق المال
-
النفط يصعد بفعل مخاوف تأثير عاصفة شتوية على الإمدادات في أميركاوسط معاملات ضعيفة بسبب عطلة نهاية العام طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية