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تجمد أنابيب الغاز في أميركا (أرشيفية - رويترز)
تجمد أنابيب الغاز في أميركا (أرشيفية - رويترز)
نفط وغاز

إمدادات الغاز الطبيعي الأميركية مقيدة بسبب موجة البرد

حثت شركات المرافق من تكساس إلى نيويورك العملاء على ترشيد استهلاك الطاقة لحماية الإمدادات

دبي - العربية.نت
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لا تزال إمدادات الغاز الطبيعي الأميركية مقيدة، بعد تجمد الآبار والأنابيب بسبب البرودة الشديدة مع بعض التحسن الطفيف.

ويقدر أن إنتاج وقود التدفئة وتوليد الطاقة بلغ يوم أمس الاثنين 90 مليار قدم مكعبة، أي أقل بنسبة 10٪ تقريبًا من المعدل الطبيعي، وفقًا لتقديرات BloombergNEF بناءً على جداول خطوط الأنابيب المبكرة.

وانخفض الإنتاج إلى 84.2 مليار قدم مكعبة في 24 ديسمبر، وقد شهد تحسنًا طفيفًا يوم الأحد، بينما حثت شركات المرافق من تكساس إلى مدينة نيويورك العملاء على ترشيد استهلاك الطاقة لحماية الإمدادات.

يذكر أن عاصفة ثلجية شديدة ضربت الولايات المتحدة منذ أيام.

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