تركيا: 710 مليارات متر مكعب حجم اكتشافات الغاز بالبحر الأسود

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، إن الحجم الإجمالي للغاز الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر مكعب بعد العثور على حقل جديد وتعديل بالرفع لاكتشاف سابق.

وأضاف أردوغان، في تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن تركيا اكتشفت احتياطيات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، بالإضافة إلى تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 مليارا سابقا.

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وقال أردوغان إنه نتيجة لتحليل البيانات، عدلت البلاد ما أعلنته من قبل عن الكميات المتاحة من 540 مليار متر مكعب إلى 652 مليار متر مكعب، مضيفا أن تركيا نقبت في 13 بئرا في حقل صقاريا.

وأضاف "مع كشفنا الجديد في شايجوما-1 ارتفعت احتياطياتنا في البحر الأسود بمقدار 170 مليار متر مكعب إلى 710 مليارات متر مكعب".

وقال أردوغان الشهر الماضي، إن تركيا على مسار بدء الإنتاج من حقل صقاريا في 2023. وذكر اليوم الاثنين أن حقل شايجوما-1 المكتشف حديثا سيتم ربطه بحقل صقاريا ومنه إلى شبكة الغاز في البلاد.

وتعتمد تركيا، التي لديها القليل من النفط والغاز، بشكل كبير على واردات الغاز من روسيا وأذربيجان وإيران، إضافة لواردات غاز طبيعي مسال من قطر والولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر.

كما تنقب تركيا عن موارد هيدروكربونية في البحر المتوسط، لكن عملياتها هناك تجري في مياه محل نزاع مما صعَّد التوتر مع اليونان وقبرص.

وبشكل منفصل، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة إقامة "مركز للغاز" في تركيا بعد انفجارات ألحقت أضرارا بخطي نورد ستريم لأنابيب الغاز تحت بحر البلطيق وأوقفت مبيعات الغاز المباشرة لألمانيا.