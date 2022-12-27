العراق.. محاولات للسيطرة على حريق مصفاة النفط في أربيل

أفادت الوكالة الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن اندلاع حريق في مصفاة بأربيل بالعراق والمحاولات جارية للسيطرة عليه.

وأشارت السلطات العراقية إلى أنها تواصل محاولة السيطرة على حريق مصفاة النفط في أربيل.