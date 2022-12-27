العراق.. محاولات للسيطرة على حريق مصفاة النفط في أربيل

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أفادت الوكالة الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن اندلاع حريق في مصفاة بأربيل بالعراق والمحاولات جارية للسيطرة عليه.
وأشارت السلطات العراقية إلى أنها تواصل محاولة السيطرة على حريق مصفاة النفط في أربيل.
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