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نفط العراق (تعبيرية - istock)
نفط العراق (تعبيرية - istock)
نفط وغاز

العراق.. محاولات للسيطرة على حريق مصفاة النفط في أربيل

دبي - العربية.نت
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أفادت الوكالة الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن اندلاع حريق في مصفاة بأربيل بالعراق والمحاولات جارية للسيطرة عليه.

وأشارت السلطات العراقية إلى أنها تواصل محاولة السيطرة على حريق مصفاة النفط في أربيل.

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