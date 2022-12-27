ميتسوي وإتوتشو وجيرا اليابانية تبرم عقودا طويلة الأمد لشراء الغاز من عُمان

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه من المنتظر أن تبرم شركتا ميتسوي وإتوتشو اليابانيتان للتجارة وشركة جيرا، أكبر شركات توليد الكهرباء في اليابان، عقودا جديدة طويلة الأمد لشراء غاز طبيعي مسال من سلطنة عُمان.

وأضافت أنه من المتوقع أن تشتري الشركات اليابانية نحو مليوني طن من الغاز الطبيعي في المجمل بدءً من 2025 عبر عقود مدتها عشرة أعوام تقريبا.

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وستساعد هذه الخطوة اليابان الفقيرة في الموارد على تنويع مصادر إمداد الوقود الذي ظل يعاني من نقص في الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وسلسلة عقوبات فرضها الغرب على قطاع الطاقة الروسي.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن الشركات اليابانية ستتوصل لاتفاق بخصوص العقود اليوم الثلاثاء على الأرجح، وسيحضر وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، الذي يقوم بزيارة للشرق الأوسط في الوقت الراهن، مراسم التوقيع.

واستوردت اليابان 1.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في 2021، تمثل 2.6% من إجمالي الواردات اليابانية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن شركات يابانية أخرى تتفاوض مع سلطنة عمان لشراء غاز طبيعي مسال.