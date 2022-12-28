أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تفاؤل الأسواق بتعافي الطلب في الصين

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تفاؤل الأسواق بخصوص تعافي الطلب على الوقود مع مواصلة الصين تخفيف قيود مكافحة "كوفيد-19".

وبحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط 31 سنتا أو 0.4% إلى 84.64 دولار للبرميل.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3% إلى 79.75 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

وفي ظل معنويات التفاؤل التي تسيطر على السوق، سجل الخامان أعلى مستوياتهما الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، أمس الثلاثاء.

وتأتي آمال تعافي الطلب على الوقود في الصين مع تحرك ثاني أكبر اقتصاد عالمي نحو إعادة فتح الحدود في الشهر المقبل بعد ثلاثة أعوام من أشد قيود على الانتقالات والأنشطة التجارية لمواجهة تفشي "كوفيد-19".

كما تلقت الأسعار دعما من أنباء أشارت إلى أن روسيا تسعى لحظر مبيعات النفط بدءا من أول فبراير للبلدان التي التزمت بالحد الأقصى لأسعار النفط الروسي الذي حددته مجموعة السبع الكبرى في الخامس من ديسمبر، وذلك وفقا لمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين.

ونص المرسوم على أنه "سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين"، إذا ما اعتمدوا سقفا لسعره.

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية أن المرسوم يحظر تسليم المنتجات النفطية إذا كان العقد يتضمن سقف السعر المفروض من بعض الدول.