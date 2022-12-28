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أوبك بلس

الكرملين: لم نتشاور مع أوبك+ بشأن ردنا على تحديد سقف سعري للنفط الروسي

بوتين وقع مرسوماً بحظر توريد النفط للدول التي فرضت سقف أسعار

دبي - العربية.نت
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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تستشر أوبك+ بخصوص ردها على السقف السعري الغربي المفروض على النفط الروسي، مشيرا إلى أن من حق روسيا السيادي اتخاذ ما تراه مناسبا للرد على مثل هذه "الإجراءات غير القانونية".

وقال بيسكوف إن الاتصالات بين موسكو وتحالف أوبك+، الذي يضم كبار منتجي النفط على مستوى العالم بما في ذلك روسيا، مستمر إزاء قضايا أخرى، وفق رويترز.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر حتى الأول من يوليو.

بوتين يحظر تصدير النفط للدول التي فرضت سقف أسعار طاقة نفط وغاز بوتين يحظر تصدير النفط للدول التي فرضت سقف أسعار

ونص المرسوم على أنه "سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين"، إذا ما اعتمدوا سقفا لسعره.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية أن المرسوم يحظر تسليم المنتجات النفطية إذا كان العقد يتضمن سقف السعر المفروض من بعض الدول.

وبدأت دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، اعتبارا من 5 ديسمبر 2022، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

ويسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل أو أقل.

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