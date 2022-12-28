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روسيا نفط (آيستوك)
النفط الروسي - صورة تعبيرية
نفط وغاز

إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع في نوفمبر إلى 10.9 مليون برميل يوميا

إنتاج الغاز الطبيعي انخفض على أساس سنوي 16.5% في الشهر الماضي

موسكو - رويترز
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أظهرت حسابات لرويترز وبيانات نشرتها هيئة الإحصاء الروسية (روس ستات)، اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 10.9 مليون برميل يوميا من 10.71 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول.

وبالطن بلغ إنتاج النفط ومكثفات الغاز 44.6 مليون طن الشهر الماضي.

وقالت روس ستات أيضا إن إنتاج النفط باستثناء مكثفات الغاز بلغ 40.9 مليون طن الشهر الماضي، مقارنة مع 41.6 مليون طن في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أطول بيوم.

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وأضافت أن إنتاج الغاز الطبيعي المُسال بلغ 2.8 مليون طن في نوفمبر/ تشرين الثاني بانخفاض 0.7% على أساس سنوي و0.5% عن أكتوبر/تشرين الأول.

بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المُسال منذ يناير/ كانون الثاني حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 29.7 مليون طن بزيادة 9.5% عن نفس الفترة من عام 2021.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 48.1 مليار متر مكعب الشهر الماضي، أي أقل بنسبة 16.5% عن نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لكنه ارتفع بنسبة 5.2% عن أكتوبر تشرين الأول 2022.

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