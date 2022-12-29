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بئر نفط
بئر نفط.
أسعار النفط

أسعار النفط تواصل تراجعها مع تأثير زيادة إصابات "كوفيد" في الصين على الطلب

السوق تأثرت أيضاً بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية مرة أخرى

دبي - العربية.نت
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واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الخميس، إذ أضعف ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الصين الآمال بتعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ودفع نطاق التفشي الأخير في الصين والشكوك حيال البيانات الرسمية، بعض البلدان إلى سن قواعد سفر جديدة على الزوار الصينيين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 42 سنتا أو 0.5%، إلى 82.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش.

وهبط الخام الأميركي 50 سنتا، أو 0.6%، إلى 78.46 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

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وتأثرت أسواق النفط أيضا بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية مرة أخرى في الولايات المتحدة، حيث يحاول مجلس الاحتياطي الاتحادي الحد من ارتفاع الأسعار في سوق العمل التي تعاني شحا.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية أقل من المتوقع، بنحو 1.3 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، في انخفاض عن تقديرات محللين بسحب 1.5 مليون.

وستصدر الحكومة الأميركية أرقامها الأسبوعية في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، اليوم الخميس.

ومما أثر على الأسعار أيضا، قالت شركة (تي.سي إنرجي) لتشغيل خطوط الأنابيب إنها تعمل على إعادة تشغيل جزء من خط أنابيب كيستون الذي اضطرت السلطات لإغلاقه بعد تسرب هذا الشهر.

ومع ذلك، حظيت الأسواق ببعض الدعم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحظر تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الأول من فبراير لمدة خمسة أشهر إلى الدول التي تلتزم بسقف السعر الغربي.

وقالت ألمانيا إن الحظر "ليس له أهمية عملية" في ظل عمل برلين منذ الربيع على استبدال إمدادات النفط الروسية وضمان أمن الإمدادات.

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