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تراجع مخزونات النفط الأميركية
مخزونات نفط أميركية
نفط وغاز

مخزونات الخام الأميركية تتراجع 1.3 مليون برميل في أسبوع

ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير

نيويورك - رويترز 
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تراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية، الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي.

وقالت المصادر، الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية تراجعت بنحو 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر.

وزادت مخزونات البنزين بنحو 510 آلاف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 390 ألف برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

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وواصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الخميس، إذ أضعف ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الصين الآمال بتعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ودفع نطاق التفشي الأخير في الصين والشكوك حيال البيانات الرسمية، بعض البلدان إلى سن قواعد سفر جديدة على الزوار الصينيين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 42 سنتا أو 0.5%، إلى 82.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش.

وهبط الخام الأميركي 50 سنتا، أو 0.6%، إلى 78.46 دولار للبرميل.

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