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نفط وغاز

بلومبرغ: روسيا تخطط لتصدير كميات كبيرة من الديزل قبل سريان العقوبات

سيحظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات النفطية الروسية بحلول 5 فبراير

دبي - العربية.نت
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أفادت وكالة بلومبرغ اليوم الجمعة، بأن روسيا من المتوقع أن تزيد صادراتها من الديزل في الشهر المقبل قبل بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي في فبراير.

وقالت الوكالة في تقرير نقلاً عن بيانات بالقطاع، إن شحنات الوقود من موانئ روسيا بمنطقة البلطيق والبحر الأسود سترتفع إلى 2.68 مليون طن في يناير، بزيادة بواقع 8% عن الكمية المقررة في ديسمبر، لتسجل الصادرات أعلى معدلاتها منذ يناير 2020 على الأقل.

ولا تشمل خطط التحميل الروسية سوى صادرات الديزل التي يجري نقلها إلى موانئ البلاد عبر خطوط أنابيب، وبعض الكميات الإضافية الأقل حجما التي يمكن نقلها بالسكك الحديدية. وأفاد التقرير أيضا بأن البيانات الخاصة بميناء بريمورسك تشمل أيضا صادرات مزمعة قدرها 120 ألف طن من الديزل من روسيا البيضاء.

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وسيحظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات النفطية الروسية، بحلول الخامس من فبراير. ويأتي ذلك بعد فرض حظر على الخام الروسي دخل حيز التنفيذ في الشهر الجاري.

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