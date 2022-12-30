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اجتماع عبر الفيديو بين الرئيسين الروسي والصيني (رويترز)
اجتماع عبر الفيديو بين الرئيسين الروسي والصيني (رويترز)
نفط وغاز

بوتين: روسيا أصبحت أحد أكبر موردي النفط والغاز للصين

صادرات الطاقة الروسية للصين زادت 64% هذا العام من حيث القيمة، و10% من حيث الحجم

موسكو - رويترز
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن روسيا أصبحت أحد أكبر موردي النفط والغاز للصين، إذ ضخت لها 13.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" بين يناير ونوفمبر من العام 2022.

في تصريحات استهل بها اجتماعا عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال بوتين: "وفقا لبيانات هذا العام، أصبحت روسيا واحدة من الكبار في ما يتعلق بصادرات النفط إلى الصين".

وقد تفوقت روسيا على السعودية الشهر الماضي لتصبح أكبر مورد للخام للصين.

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وأوضح بوتين أن روسيا هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب للصين، والرابعة في توريد الغاز الطبيعي المسال. وأشار إلى أن شهر ديسمبر شهد ضخ كميات تزيد بـ 18% عن الالتزامات التعاقدية اليومية.

وارتفعت صادرات الطاقة الروسية إلى الصين بشكل كبير منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وما أعقبه من فرض الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في 29 نوفمبر، بأن صادرات الطاقة الروسية للصين زادت 64% هذا العام من حيث القيمة و10% من حيث الحجم.

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