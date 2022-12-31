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نفط أميركا
نفط أميركا - صورة تعبيرية
اقتصاد أميركا

انخفاض الطلب الأميركي على النفط ومنتجاته في أكتوبر رغم زيادة قياسية بالإنتاج

الطلب على الخام والمنتجات البترولية بالولايات المتحدة انخفض 55 ألف برميل يوميا

هيوستون - رويترز
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية بالولايات المتحدة تراجع في أكتوبر/ تشرين الأول حتى مع ارتفاع إنتاج النفط لأعلى مستوياته منذ تفشي جائحة "كوفيد-19".

وزاد إنتاج الخام الأميركي 0.6% إلى 12.38 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول، مسجلاً أعلى مستوياته منذ مارس/ آذار 2020.

إلا أن الزيادة في الإنتاج هي أقل معدل للنمو منذ يوليو/ تموز مع ظهور علامات على تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري.

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ووفقا لتقرير الإمدادات البترولية الشهري لإدارة معلومات الطاقة فإن الطلب على الخام والمنتجات البترولية بالولايات المتحدة انخفض 55 ألف برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 20.42 مليون برميل يوميا مسجلا أدنى مستوياته منذ يوليو/ تموز.

لكن الطلب على البنزين ارتفع 13 ألف برميل يوميا إلى 8.83 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما ذكرت الإدارة.

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