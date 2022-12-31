انخفاض الطلب الأميركي على النفط ومنتجاته في أكتوبر رغم زيادة قياسية بالإنتاج

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية بالولايات المتحدة تراجع في أكتوبر/ تشرين الأول حتى مع ارتفاع إنتاج النفط لأعلى مستوياته منذ تفشي جائحة "كوفيد-19".

وزاد إنتاج الخام الأميركي 0.6% إلى 12.38 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول، مسجلاً أعلى مستوياته منذ مارس/ آذار 2020.

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إلا أن الزيادة في الإنتاج هي أقل معدل للنمو منذ يوليو/ تموز مع ظهور علامات على تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري.

ووفقا لتقرير الإمدادات البترولية الشهري لإدارة معلومات الطاقة فإن الطلب على الخام والمنتجات البترولية بالولايات المتحدة انخفض 55 ألف برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 20.42 مليون برميل يوميا مسجلا أدنى مستوياته منذ يوليو/ تموز.

لكن الطلب على البنزين ارتفع 13 ألف برميل يوميا إلى 8.83 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما ذكرت الإدارة.