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برميل النفط والدولار الأميركي - صورة تعبيرية
أسعار النفط

أسعار النفط تسجل مكاسب للعام الثاني بعد تقلبات شديدة في 2022

سعر برنت يواصل الارتفاع 10% في عام 2022 بعد زيادة 50% في العام السابق

لندن - رويترز 
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تقلبت أسعار النفط بشدة في عام 2022، حيث صعدت بفعل شح الإمدادات في ظل الحرب في أوكرانيا ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي، لكنها أنهت العام محققة مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.

وارتفع خام برنت في آخر جلسات التداول للعام أمس الجمعة بنحو 2.45 دولار للبرميل، أي حوالي 3%، ليبلغ عند التسوية 85.91 دولار للبرميل.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.26 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 1.86 دولار أي 2.4%.

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وبالنسبة للعام بأكمله ارتفع برنت حوالي 10% بعدما قفز 50% في 2021. وارتفع الخام الأميركي حوالي 7% في 2022 بعدما زاد 55% العام الماضي.

وهبط خاما القياس بشدة في 2020 بعدما قلصت جائحة "كوفيد-19" الطلب على الوقود.

ومن المتوقع أن يواصل المستثمرون الحذر في ظل زيادة أسعار الفائدة والركود المحتمل.

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