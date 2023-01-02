أسعار الغاز في أوروبا تواصل التراجع.. أدنى مستوى منذ ما قبل حرب أوكرانيا

بدأت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا العام الجديد على انخفاض، حيث أدى الطقس المعتدل إلى كبح الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة المعيارية بنسبة تصل إلى 7.9٪ إلى أدنى مستوى لها منذ 21 فبراير، مواصلة ثلاثة أسابيع من الانخفاضات الصافية، بحسب "بلومبرغ".

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تشير توقعات الطقس إلى درجات حرارة أعلى من المعايير الموسمية لمعظم المنطقة في الأسبوعين المقبلين، مما سيساعد أوروبا على تجنب استنفاد مخزونها.

وبعد عام من التقلب الشديد، مع وصول تكاليف الطاقة إلى مستويات قياسية وسط الحرب الروسية في أوكرانيا، تبدأ السوق عام 2023 بشكل أقل توتراً. وقد انخفضت أسعار الغاز بنحو 47٪ في ديسمبر، حيث تمكنت أوروبا من استبدال الكثير من الإمدادات الروسية المقيدة بأخرى من الغاز الطبيعي المسال.

وقد تساعد درجات الحرارة المعتدلة لفترة طويلة، جنبًا إلى جنب مع التباطؤ المعتاد خلال نهاية العام في الطلب الصناعي، المنطقة على الاحتفاظ بمخزونات جيدة حتى نهاية الموسم. كما أن انخفاض أسعار الغاز يعد إيجابياً للاقتصاد الأوروبي، الذي يتعرض لضغوط من ارتفاع معدلات التضخم.

تم تداول العقود الآجلة للغاز الهولندي للشهر التالي منخفضة بنسبة 2.7٪ عند 74.28 يورو لكل ميغاواط / ساعة بحلول الساعة 10:20 صباحًا في أمستردام. وانخفض الحجم الإجمالي للتداول بسبب عطلة في المملكة المتحدة.