اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نفط وغاز

توقعات بتحقيق "إكسون موبيل" و"شيفرون" أرباحاً بـ100 مليار دولار في 2022

شركات النفط الأميركية استفادت من ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أشارت (S&P Capital IQ) إلى أنه من المتوقع أن تحقق شركتا "إكسون موبيل" و"شيفرون"، أرباحا مجمعة للعام 2022، قدرها 100 مليار دولار، حيث استفادت شركات النفط الأميركية من ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المتوقع أن تحقق "إكسون موبيل" أرباحا تتجاوز 56 مليار دولار في عام 2022، فيما قد تصل أرباح شركة "شيفرون" إلى 37 مليار دولار، وهي مستويات قياسية لكلتا الشركتين.

يشار إلى أن شركة "إكسون موبيل"، كانت قد كشفت عن خططها لإعادة شراء أسهم حتى عام 2024 بقيمة 50 مليار دولار، فيما كشفت شركة "شيفرون" عن نيتها أيضا لإعادة شراء أسهم بقيمة 15 مليار دولار.

احتياطيات روسيا من النفط في القطب الشمالي تصل إلى 7.3 مليار طن  طاقة نفط وغاز احتياطيات روسيا من النفط في القطب الشمالي تصل إلى 7.3 مليار طن 

وكانت أكبر شركات النفط والغاز العالمية بما في ذلك "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"إكوينور"، حققت أرباحا ضخمة في الربع الثالث، مستفيدة من ارتفاع تكاليف الطاقة التي عززت التضخم حول العالم وأضرت المستهلكين بشدة.

وسجلت شركات النفط أرباحا بمليارات الدولارات، حيث اقتربت أسعار الخام والغاز الطبيعي والوقود مثل البنزين من مستويات قياسية خلال الربع الثالث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من خلال 16 قرارًا.. خطة ممنهجة لطالبان لإقصاء المرأة الأفغانية من خلال 16 قرارًا.. خطة ممنهجة لطالبان لإقصاء المرأة الأفغانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط