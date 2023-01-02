توقعات بتحقيق "إكسون موبيل" و"شيفرون" أرباحاً بـ100 مليار دولار في 2022

أشارت (S&P Capital IQ) إلى أنه من المتوقع أن تحقق شركتا "إكسون موبيل" و"شيفرون"، أرباحا مجمعة للعام 2022، قدرها 100 مليار دولار، حيث استفادت شركات النفط الأميركية من ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المتوقع أن تحقق "إكسون موبيل" أرباحا تتجاوز 56 مليار دولار في عام 2022، فيما قد تصل أرباح شركة "شيفرون" إلى 37 مليار دولار، وهي مستويات قياسية لكلتا الشركتين.

مادة اعلانية

يشار إلى أن شركة "إكسون موبيل"، كانت قد كشفت عن خططها لإعادة شراء أسهم حتى عام 2024 بقيمة 50 مليار دولار، فيما كشفت شركة "شيفرون" عن نيتها أيضا لإعادة شراء أسهم بقيمة 15 مليار دولار.

وكانت أكبر شركات النفط والغاز العالمية بما في ذلك "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"إكوينور"، حققت أرباحا ضخمة في الربع الثالث، مستفيدة من ارتفاع تكاليف الطاقة التي عززت التضخم حول العالم وأضرت المستهلكين بشدة.

وسجلت شركات النفط أرباحا بمليارات الدولارات، حيث اقتربت أسعار الخام والغاز الطبيعي والوقود مثل البنزين من مستويات قياسية خلال الربع الثالث.