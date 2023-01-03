تونس تطرح مشاريع لإنتاج 1700 ميغاوات من الطاقة المتجددة

قالت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة، اليوم الثلاثاء، إن تونس طرحت مشاريع لإنتاج 1700 ميغاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) خلال الفترة بين 2023 و2025.

وأضافت الوزيرة أن تونس تسعى لرفع إنتاج الفوسفات من 3.7 مليون طن في 2022 إلى 12 مليوناً في 2025.